Milli Eğitim Bakanı Tekin'den, Erzurum'da sürpriz okul ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da bir öğretmenin doğum gününü kutladı, öğrencilere kentin asırlık geleneklerinden olan "arafalık" dağıttı.

Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere memleketi Erzurum'a gelen Bakan Tekin, Yakutiye ilçesindeki Celal Akın İlkokulu'na sürpriz ziyarette bulundu.

Tekin, elinde çiçekle 3-E sınıfına girerek 28 yıllık öğretmen Nermin Altun'un doğum gününü kutladı.

Altun, Bakan Tekin'e kutlamadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakan Tekin, sınıftaki öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, öğrencilere kentin asırlık geleneklerinden olan arafalık dağıttı.

Tekin'e, ziyaretinde, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu eşlik etti.