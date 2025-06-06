Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da bayram namazı kılındı

Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da camileri dolduran vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için saf tuttu.

Erzurum'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatinde tarihi Ulu Camisi'ne geldi.

Camiyi dolduran vatandaşlar, kılınan namazın ardından hutbeyi dinledi ve dua etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve diğer ilgililer, vatandaşların bayramını kutladı.

- Kars

Kars'ta vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla başta Sultan Alparslan Camisi olmak üzere camilere akın etti.

Camilerde kılınan namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Kars Valisi Ziya Polat, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, "İnşallah bu bayram zulüm altındaki Müslümanların kurtuluşuna vesile olur. Bayram tatili boyunca da aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımız kurallara uyarlar, bayram sevincimizi hüzne dönüştürmezler diye dua ediyoruz." dedi.