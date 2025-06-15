Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'un tarihi tabyasında bisiklet, off-road ve atlı safari turu yapıldı

        Erzurum'da "Tarihe Pedallıyoruz" etkinliği kapsamında, Osmanlı-Rus savaşları sırasında yaptırılan Çobandede Tabyası'nda bisiklet, off-road ve atlı safari turu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 16:28 Güncelleme: 15.06.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'un tarihi tabyasında bisiklet, off-road ve atlı safari turu yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da "Tarihe Pedallıyoruz" etkinliği kapsamında, Osmanlı-Rus savaşları sırasında yaptırılan Çobandede Tabyası'nda bisiklet, off-road ve atlı safari turu yapıldı.

        Erzurum'da Osmanlı-Rus savaşları sırasında yaptırılan tarihi tabyaların tanıtımı amacıyla Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi, Yakutiye Kaymakamlığı ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünce "Tarihe Pedallıyoruz" sloganı ile etkinlik düzenlendi.

        Çobandede Tabyası'nda düzenlenen ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin katıldığı etkinlik, sabah saatlerinde yamaç paraşütü ile başladı.

        Bisiklet, off-road ve atlı safari gibi doğa sporlarının yapıldığı etkinlikte, katılımcılar 11 kilometrelik zorlu parkuru bisiklet, off-road araçları ve atlarla kat ederek 2 bin 453 rakımlı tabyaya ulaştı.

        - "Erzurum'un değişik tarihi ve coğrafi güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz"

        Tabyada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi, Erzurum'un 2025 Avrupa Kış Sporları ve Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti olduğunu belirterek, güzel bir etkinliğe imza atıldığını söyledi.

        1850-1896 yılları arasında Osmanlı'nın yapmış olduğu 23 tabyadan biri olan Çobandede Tabyası'nda bulunduklarını aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

        "Oldukça yüksek bir rakımdayız. Bu etkinliği yapmamızın sebebi, Erzurum'da hem kış sporlarının rahatlıkla yapılabildiğini hem de yaz sporları açısından son derece güzel bir atmosfer ve coğrafyaya sahip olduğunu gösterebilmekti. Bu tür etkinliklerle Erzurum'un değişik tarihi ve coğrafi güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz."

        Çiftçi, yolun 5 kilometrelik kısmını bisikletle, 6 kilometrelik kısmını ise atla tamamladıklarını, oldukça etkileyici bir yolculuk yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise farklı spor dallarının bir araya gelmesinin önemine dikkati çekerek, "Bu tarihi tabyaların 680 bin öğrencisi olan Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buradaki tarihi yapı ve verilen mücadele açısından çok önemli. Yeni nesillerin de bunları, farklı spor dallarıyla görmesi büyük bir zenginlik." dedi.

        Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü Başkanı Lokman Toptaş da bölgedeki tarihi tabyaların gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

        Vali Çiftçi ve beraberindekiler, açıklamanın ardından tarihi tabyayı gezdi.

        Katılımcılara yemek ikramının da yapıldığı etkinliğe, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Erzurum, Kars ve Tunceli'de LGS heyecanı
        Erzurum, Kars ve Tunceli'de LGS heyecanı
        AVM'de indirim izdihamı
        AVM'de indirim izdihamı
        Erzurum'da 107 yıl önceki kaya tırmanışı canlandırıldı
        Erzurum'da 107 yıl önceki kaya tırmanışı canlandırıldı
        Erzurum'da 'dijital detoks' pikniği; cep telefonları 4 saatliğine kapatıldı
        Erzurum'da 'dijital detoks' pikniği; cep telefonları 4 saatliğine kapatıldı
        Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Doğu Anadolu'da 4 ilde kutlan...
        Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Doğu Anadolu'da 4 ilde kutlan...
        Güneşten elektrik, talaştan ısıyla fabrikasının enerji maliyetini sıfırladı
        Güneşten elektrik, talaştan ısıyla fabrikasının enerji maliyetini sıfırladı