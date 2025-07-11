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        Erzurum'un kültürel gelişimine katkı sunanlara 350 yıllık handa ödülleri verildi

        Erzurum'da, Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneğince (ŞEHİRDER) 350 yıllık tarihi konakta gerçekleştirilen "Zamana iz bırakanlar" ödül töreninde, kentin kültürel gelişimine katkı sunan kişi, dernek ve kurumlara ödüller dağıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:25 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:26
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        Erzurum'un kültürel gelişimine katkı sunanlara 350 yıllık handa ödülleri verildi
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        Erzurum'da, Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneğince (ŞEHİRDER) 350 yıllık tarihi konakta gerçekleştirilen "Zamana iz bırakanlar" ödül töreninde, kentin kültürel gelişimine katkı sunan kişi, dernek ve kurumlara ödüller dağıldı.

        Erzurum'da 1726 yılında gümrük işlemleri için yapılan Osmanlı yadigarı Gümrük Hanı'nde şehrin kültürüne ve devamlılığa katkı sağlayan kişi, kurum ve stklara ödüllerin dağıtımı için tören düzenlendi.

        Vali Mustafa Çiftçi, törende, kentin tarihi dokusuna vurgu yaparak, "Erzurum'la ilgili güzel bir tanımlama var. Yolların, suların ve medeniyetlerin kesiştiği yer olarak tanımlanmıyor. Son derece uygun bir tarif. Şehrin her yerinden tarihi eser fışkırıyor. Nereye gidersek gidelim tarihi eserler serpiştirilmiş." dedi.

        Tarihi hanın müze olma yolunda gerekli çalışmaların yürütüldüğünü de aktaran Çiftçi, 350 yıllık binanın tarihte yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için destek olunmasını istedi.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de tarihi hanın yeniden düzenlenerek müze olarak kullanılma aşamasında ki çalışmalardan ötürü dernek yönetimine teşekkür etti.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da "Tarihi ve kültürel değerleri yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak bizler için hem sorumluluk hem de bir şereftir. Burada ilim ve kültür dünyamıza anlamlı katkılar sunan değerlerimizi onurlandırmak için 35 isme teşekkürlerimizi sunmak için bir araya geldik. Bu anlamlı töreni 350 yıllık tarihi bir konakta gerçekleştiriyor olmanın ayrı bir maneviyatı var." diye konuştu.

        ŞEHİRDER Başkanı Uğur Aksu ise ödül törenin yapıldığı tarihi mekan hakkında bilgilendirmeler yaptı.

        Gümrük Hanının müzeye dönüştürüleceğini dile getiren Aksu, kentte şuana kadar Ermeni mezalimi ile ilgili bir anıt mezar dahi ortaya çıkarılamadığını belirterek, dernek olarak bu durumu görev gördüklerini söyledi.

        - 35 ödül dağıtıldı

        Konuşmaların ardından, dernek yönetimi tarafından kentin kültürel gelişimine katkı sunan kişi, dernek ve kurumlardan oluşan 35 ödül dağıtıldı.

        Törene, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

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