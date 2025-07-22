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        Erzurum'da aranan cinayet zanlısı ile 3 şüpheli İHA ve PÖH destekli operasyonla yakalandı

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde akaryakıt istasyonu sahibini öldüren zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen 3 şüpheli, insansız hava aracı (İHA) ve polis özel harekat (PÖH) destekli "Keleş" operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 23:16 Güncelleme: 22.07.2025 - 23:28
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        Erzurum'da aranan cinayet zanlısı ile 3 şüpheli İHA ve PÖH destekli operasyonla yakalandı
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        Erzurum'un Pasinler ilçesinde akaryakıt istasyonu sahibini öldüren zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen 3 şüpheli, insansız hava aracı (İHA) ve polis özel harekat (PÖH) destekli "Keleş" operasyonuyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 15 Temmuz'da ilçe çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunun sahibi Hayati Yazıcı'yı (44) öldüren ve 1 haftadır aranan Y.I'nın (31) kırsal alanlarda saklanabileceğini değerlendirerek araştırma yaptı.

        Çalışmalarını derinleştiren asayiş ekipleri, şüphelinin bir araçla Yakutiye ilçesi Çayırca Mahallesi hobi bahçelerindeki bir eve gelip saklandığını tespit etti. Ekipler, şüphelinin bulunduğu evi, yakınlarındaki sazlıkların arasından ve havadan İHA ile 10 saat boyunca izledi.

        Bu sırada adresten çıkan ve takibe alınan araç, otogar yakınlarında ekiplerce durduruldu. Araç içerisindeki şüpheliler E.S. (36) ile Ö.Y. (33) gözaltına alındı.

        Daha sonra izlenmeye devam edilen adrese gerekli güvenlik önlemleri alınarak 2 PÖH timi ve Havacılık Şubesi desteğiyle operasyon düzenlendi.

        Ekipler, operasyonda cinayet zanlısı Y.I. (31) ile akrabası A.I'yı (49) gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada suç aletiyle birlikte 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Y.I. ile ona yardım ettiği değerlendirilen 3 şüpheli, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

        İHA ile kaydedilen operasyona birkaç gün önce geçirdiği kaza sonucunda yaralanan Cinayet Büro Amiri Enes Keleş'in soyadı verildi.

        Pasinler ilçesi çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda 15 Temmuz'da işletme sahibi Yazıcı ile Y.I. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Y.I, silahıyla Yazıcı'yı vurup otomobille bölgeden kaçmıştı.

        Olayla ilgili T.Ö. ve M.I, Y.I'ya yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmış, T.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, M.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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