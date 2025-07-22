Erzurum'da aranan cinayet zanlısı ile 3 şüpheli İHA ve PÖH destekli operasyonla yakalandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde akaryakıt istasyonu sahibini öldüren zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen 3 şüpheli, insansız hava aracı (İHA) ve polis özel harekat (PÖH) destekli "Keleş" operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 15 Temmuz'da ilçe çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunun sahibi Hayati Yazıcı'yı (44) öldüren ve 1 haftadır aranan Y.I'nın (31) kırsal alanlarda saklanabileceğini değerlendirerek araştırma yaptı.

Çalışmalarını derinleştiren asayiş ekipleri, şüphelinin bir araçla Yakutiye ilçesi Çayırca Mahallesi hobi bahçelerindeki bir eve gelip saklandığını tespit etti. Ekipler, şüphelinin bulunduğu evi, yakınlarındaki sazlıkların arasından ve havadan İHA ile 10 saat boyunca izledi.

Bu sırada adresten çıkan ve takibe alınan araç, otogar yakınlarında ekiplerce durduruldu. Araç içerisindeki şüpheliler E.S. (36) ile Ö.Y. (33) gözaltına alındı.

Daha sonra izlenmeye devam edilen adrese gerekli güvenlik önlemleri alınarak 2 PÖH timi ve Havacılık Şubesi desteğiyle operasyon düzenlendi.