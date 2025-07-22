İtalya'dan Szymanski'ye teklif: Fenerbahçe'den ret!

İtalyan basınından TuttoAtalanta.com'un haberine göre; Atalanta, Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'ye 10 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ancak Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncunun bonservisini 20-25 milyon euro bandında değerlendiriyor ve bu teklifi yeterli bulmadı.