Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumlular emniyet kemerinin hayat kurtardığını simülasyon aracında deneyimledi

        Erzurum'da jandarma ekipleri, emniyet kemerinin hayat kurtardığını vatandaşlara, simülasyon aracıyla uygulamalı gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 15:56 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumlular emniyet kemerinin hayat kurtardığını simülasyon aracında deneyimledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da jandarma ekipleri, emniyet kemerinin hayat kurtardığını vatandaşlara, simülasyon aracıyla uygulamalı gösterdi.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi. Ekipler, simülasyon aracına bindirdikleri vatandaşlara, emniyet kemerinin önemini anlattı.

        Vatandaşlar, simülasyon aracında ilerlerken kaza yapmanın ve araçla takla atmanın sürücü ve yolcuları nasıl etkilediğini deneyimledi.

        Araca binen 51 yaşındaki Süleyman Gümüş, AA muhabirine, emniyet kemeri takmanın trafik kazalarında hayat kurtarabildiğini söyledi.

        Gümüş, "Araç çok yavaş dönmesine rağmen emniyet kemeri olmasa hemen savrulurdum. Emniyet kemeri takmazsak kaza anında daha feci şeyler olabilir. Emniyet kemerinin çok önemli olduğunu anladım. Mutlaka kemer takmalıyız çünkü kazalarda ölümden kurtarabilir." dedi.

        Muhammet Sefa Kılıç da 6 yıldır araç kullandığını, kemerin çok önemli olduğunu belirterek "Emniyet kemeri takılı olmasına rağmen araç içerisinde bayağı sıkıntı yaşadım, takılı olmasa daha da büyük problem olacağını gördüm. Emniyet kemeri her zaman takılı olmalı gerçekten hayat kurtarıyor." ifadelerini kullandı.

        Emirkan Bulut ise "Emniyet kemerinin önemini gösterdiler, test ettik. Aktif şoförüm, şükür bir kaza geçirmedim ama olası kazalarda emniyet kemerinin önemini gördüm." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu

        Benzer Haberler

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi 200 milyon liralık yeni araç filosunu tanıttı
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi 200 milyon liralık yeni araç filosunu tanıttı
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        "Milli Mücadele ruhu" Erzurum'da 106 yıldır yaşatılıyor
        "Milli Mücadele ruhu" Erzurum'da 106 yıldır yaşatılıyor
        Ndao, tecrübelerini sahaya yansıtmak istiyor
        Ndao, tecrübelerini sahaya yansıtmak istiyor
        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Niguez transferinin iptal olma...
        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Niguez transferinin iptal olma...
        Erzurum'da kuvvetli sağanak etkili oldu
        Erzurum'da kuvvetli sağanak etkili oldu