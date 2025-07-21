Erzurum'da kuvvetli sağanak etkili oldu
Erzurum'da kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Erzurum'da kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinde aralıklarla başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağışla kentteki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
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