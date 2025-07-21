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        Erzurum'da kuvvetli sağanak etkili oldu

        Erzurum'da kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 16:02 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:11
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        Erzurum'da kuvvetli sağanak etkili oldu
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        Erzurum'da kuvvetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğle saatlerinde aralıklarla başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

        Yağışla kentteki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
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