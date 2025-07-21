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        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı - Emlak Haberleri

        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşaat yapan müteahhitleri uyararak, "İki şantiye de 24 saat çalışacak. Burası bitecek. Her iskelede adam olacak. Çalışmazsanız ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 15:11 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:56
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        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’da inşa çalışmaları devam eden Bakırcılar Çarşısı’nda müteahhitleri 7/24 mesai esasıyla çalışarak inşaatları tamamlamaları konusunda uyararak, “İki şantiye de 24 saat çalışacak. Burası bitecek. Her iskelede adam olacak. Çalışmazsanız ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım” dedi.

        Müteahhidin “Farkındayız Bakanım her gün de toplantı yapıyoruz” sözlerine, Bakan Kurum “Toplantı yapmayın, iş yapın. Burayı ben özellikle gece takip edeceğim. Gece de adam çalışacak gündüz de” yanıtı verdi.

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