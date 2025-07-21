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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması!

        Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen'in sürecine değinerek "Transferinde sona doğru yaklaştık" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 11:37 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:53
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        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
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        Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarını Avusturya'da kampa girerek sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "OYUNCU SAYIMIZ FAZLA"

        Çok güzel bir yerdeyiz. Kısa, 4 günlük bir kamp dönemi geçireceğiz. Kendi tesisimizde önemli hazırlık yaptık, yeni tesisimiz çalışmak için çok iyi. Hava şartları aynıydı. Bu anlamda iyi hazırlandık. Ümraniye ve Wacker ile oynadık. Milli takımdan gelen grup vardı, bir de daha geç katılan Morata ve Davinson var. Bunları maçlarda kullanmadık. Bir sonraki maçlarda kullanmayı düşünüyoruz. Her şey iyi gidiyor. Oyuncu sayımız biraz fazla. Genç oyuncularla birlikte çok yüksek sayıyla devam ediyoruz. Bizden ayrılacaklar da bizle beraber. Organizasyondan çok mutluyuz.

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        "OSIMHEN TRANSFERİNDE SONA YAKLAŞTIK"

        Osimhen ile ilgili çok olumlu gidiyor. Sona doğru yaklaştık. Bir an önce bitmesini bekliyoruz. Osimhen tarafından olumluydu. Napoli tarafı da olumlu. Kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Tüm transfer durumumuz, Osimhen ile alakalıydı. Önemli bir orada bütçe var. Bu bütçeden sonra nereye, ne kullanabileceğiz. Onu bekledik, ondan sonra diğer transferlerle ilgili düşüncemiz belli olacak. Düşündüğümüz mevkiler olacak. Oyuncu elimizden çıkartmamız gerekecek. Düşündüğümüz transferler olacak. Önceliğimiz Osimhen ve kaleci.

        "ZORLANACAĞIMIZ YER YABANCI SAYISI"

        Transfer konusunda karar vereceğiz. Bu hazırlık kampı, maçları en önemli özelliklerinden biri oyuncularımızın durumlarını görmek, kadro yapılanması için... Zorlanacağımız yer yabancı sayısı. Yabancı olarak kimleri alacağız? Sezon başladıktan sonra transfere bitene kadar önemli bir süreç var. 8 Ağustos'ta lige başlıyoruz, transfer 12 Eylül'de bitiyor. Şampiyonlar Ligi listesi 2 Eylül'de verilecek. Lig başladıktan sonra da aksiyonlar olacak. Hem planlarımızı yapıyoruz hem istedğimiz, bize katılacaklar var hem belirlediğimiz mevkiler var. Kime teklif gelecek, kimle devam edeceğiz uzun da bir süre var. 1 günde karar vermeyeceğiz. Burada da hiç düşünmediğimiz oyuncularla ilgili gelen teklifler olabilir. Oyuncu satmamız gerekiyor. Bu çok net. Bütçe yaratmamız gerekiyor ki bundan sonraki transferler için harcayalım.

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        "BARIŞ ALPER'DE BİZE ULAŞAN BİR ŞEY YOK"

        Barış ile ilgili bize ulaşan bir şey yok. Barış'tan memnunuz. İyi hazırlanıyor, kampı iyi geçiriyor. Şampiyonlar Ligi de var. Onlar için de önemli bir organizasyon. Merakla oyuncularımızın Şampiyonlar Ligi'nde gösterecekleri performansı bekliyoruz. Şu an başka düşüncemiz yok.

        "ICARDI'Yİ FİZİKSEL OLARAK GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

        Icardi yavaş yavaş toplu çalışmalara başladı. Joker olarak antrenmanlarda kullanıyoruz. İstekli ve motive. Takım kaptanı olması, yaklaşımı, pozitif tavırları takımımızı da olumlu yönde etkiliyor. Antrenman kalitesi, toplu yaptığı antrenmanlar, kalitesini de net şekilde gösterdi. İyi gidiyor. Biraz tabii ki bir süre lazım. Onu hazırlamak gerekiyor. Hazırlıkları en iyi şekilde yapıyoruz. İlk antrenmanlarda, toplu oyunlarda iyi döndü. Fiziksel olarak geliştirmemiz gerekiyor.

        "ZANIOLO ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

        Zaniolo yetenekli bir oyuncu. Hazırlık döneminde görmek istiyoruz. İyi çalışıyor, pozitif gidiyor her şey. Maçtan sonra ağrısı oldu, doktorumuz değerlendirecek. 1-2 gün içinde belli olur. Hazırlık maçlarında bence oyun anlayışı, disiplin anlamında iyi mesajlar verdi hepimize. Bizim için önemli bir oyuncu.

        - Takımdan kimler ayrılacak?

        Hiç isim vermedik. Tüm oyunculardan memnunuz. Gelecek tekliflere göre değerlendirme yapılacak. Elimizdeki kadro güçlü. Yabancı sayısı önemli olacak. Gelecek tekliflere göre değerlendirme yapacağız.

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