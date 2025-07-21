Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü: 16 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının başkent Dakka'da bir okulun kampüsüne düşmesi sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağı, Dakka'nın Uttara bölgesinde düştü.
Yetkililer, uçağın bölgedeki okul kampüsüne düştüğünü, kazada ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Daha sonra yapılan açıklamaya göre, kazada can kaybı 16'ya yükseldi.