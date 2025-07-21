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        Haberler Dünya Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü: 16 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü: 16 kişi hayatını kaybetti

        Bangladeş'te hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının başkent Dakka'da bir okulun kampüsüne düşmesi sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 14:24 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:24
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        Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

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        Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağı, Dakka'nın Uttara bölgesinde düştü.

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        Yetkililer, uçağın bölgedeki okul kampüsüne düştüğünü, kazada ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Daha sonra yapılan açıklamaya göre, kazada can kaybı 16'ya yükseldi.

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        Kazada yaralananların hastaneye sevk edildiği, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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