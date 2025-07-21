Erzurum'daki yangınlarda 1 ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi
Erzurum'un Şenkaya ve Pazaryolu ilçelerinde çıkan yangında bir ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.
Erzurum'un Şenkaya ve Pazaryolu ilçelerinde çıkan yangında bir ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.
Şenkaya ilçesinde Yürekli Mahallesi'ndeki bir evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince güçlükle söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.
Pazaryolu ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'ndeki bir odunlukta da yangın çıktı.
Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yakındaki evlere ulaşmadan söndürdü.
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