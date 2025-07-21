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        Erzurum'daki yangınlarda 1 ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi

        Erzurum'un Şenkaya ve Pazaryolu ilçelerinde çıkan yangında bir ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:21
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        Erzurum'daki yangınlarda 1 ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi
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        Erzurum'un Şenkaya ve Pazaryolu ilçelerinde çıkan yangında bir ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Şenkaya ilçesinde Yürekli Mahallesi'ndeki bir evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince güçlükle söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

        Pazaryolu ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'ndeki bir odunlukta da yangın çıktı.

        Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yakındaki evlere ulaşmadan söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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