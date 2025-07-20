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        Fırtına farklı kazandı

        YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, 2'nci hazırlık maçında karşılaştığı İran ekibi Zob Ahan Esfahan'ı Sikan, Mustafa, Augusto ve Boran'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 19:22 Güncelleme: 20.07.2025 - 19:25
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        Fırtına farklı kazandı
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        YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor, 2’nci hazırlık maçında karşılaştığı İran ekibi Zob Ahan Esfahan’ı Sikan, Mustafa, Augusto ve Boran’ın golleriyle 4-0 mağlup etti.

        Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor, buradaki ikinci hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan Esfahan ile karşı karşıya geldi. Kadro istikrarını oluşturmak isteyen teknik direktör Fatih Tekke, as oyunculardan oluşan 11’i sahaya sürdü. 3-5-2 sistemiyle maça başlayan bordo-mavililer, karşılaşmayı 9'uncu dakikada Sikan, 51'inci dakikada Mustafa, 78'inci dakikada Augusto ve 80’inci dakikada Boran’ın golleriyle 4-0 kazandı. Hazırlık maçına 11’de başlayan yeni transfer Felipe Augusto, bordo-mavili takımda 90 dakika sahada kalan tek oyuncu oldu. Genç forvet maçın ilk yarısında net bir fırsattan yararlanamasa da ikinci yarıda attığı golle bunu telafi etti. Özellikle ön alan baskısında takımına çok yardım eden Augusto, karşılaşmadaki performansıyla göz doldurdu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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