Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, İsviçre'deki kura çekimi sonrasında Hollanda'nın Feyenoord takımıyla eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekilirken, bu turda mücadele edecek temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımı ile eşleşti.
Rakibiyle ilk maçını 5 veya 6 Ağustos tarihinde Rotterdam'da oynayacak olan Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini 12 Ağustos'ta Kadıköy'de ağırlayacak.
Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakması halinde play-off turuna yükselecek. Kanarya, bu turu da geçtiği takdirde ise Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına adını yazdıracak.
Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi lig etabında devam edecek.