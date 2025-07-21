Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Feyenoord

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekilirken, bu turda mücadele edecek temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımı ile eşleşti.

Rakibiyle ilk maçını 5 veya 6 Ağustos tarihinde Rotterdam'da oynayacak olan Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini 12 Ağustos'ta Kadıköy'de ağırlayacak.

Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakması halinde play-off turuna yükselecek. Kanarya, bu turu da geçtiği takdirde ise Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına adını yazdıracak.

Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi lig etabında devam edecek.