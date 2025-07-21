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        Erzurum'da 1 ton 798 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

        Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 1 ton 798 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:52
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        Erzurum'da 1 ton 798 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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        Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 1 ton 798 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yeri ile depoya operasyon düzenledi.

        Aramalarda, 1 ton 798 kilogram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen nargile tütünü, 30 bin muhtelif markalara ait boş nargile tütünü paketi, 6 litre nargile tütünü imalatında kullanılan aroma ile nargile tütünü imalatında kullanılan paketleme makinesi ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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