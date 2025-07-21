Erzurum'da polise bıçak çekip kaçan zanlı dolapta saklanırken yakalandı
Erzurum'da polise bıçak çekip kaçan şüpheli, saklandığı dolapta ekiplerce yakalandı.
Erzurum'da polise bıçak çekip kaçan şüpheli, saklandığı dolapta ekiplerce yakalandı.
Dadaşköy Mahallesi Dadaşköy 2. Sokak'ta aile içi kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Aileden M.O, polis ekiplerine bıçak çektikten sonra olay yerinden kaçtı.
Ekipler, bölgede yaptıkları araştırmalarda, M.O'yu akrabasının evinde dolapta saklanırken yakaladı.
M.O, ekiplerce karakola götürüldü.
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