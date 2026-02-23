Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar kutsal emanetleri sergisini ziyaret etti

        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 11:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar kutsal emanetleri sergisini ziyaret etti

        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"ni ziyaret etti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğinde Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi", son gününde ziyaretçi akınına uğradı.

        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde devlet korumasındaki çocuklar, Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi ile Kabe örtüsünün de aralarında bulunduğu 99 vakıf eseri ve kutsal emanetleri yakından inceledi.

        Rehberler eşliğinde yapılan gezide, çocuklara eserlerin tarihi süreçleri, taşıdığı manevi anlam ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.

        Ziyaret sırasında çocuklar duygusal anlar yaşadı.

        İl Müdürü Hasan Aykut, ramazanın birlik, paylaşma ve manevi değerleri hatırlama ayı olduğunu vurguladı.

        Mübarek ayda çocukların anlamlı sergiyi ziyaret etmesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Aykut, "Özellikle sergide yer alan Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi ile Kabe örtüsünü görmeleri çocuklarımızın manevi dünyasında derin izler bırakmıştır. Devlet koruması altındaki çocuklarımızın tarihini, kültürünü ve vakıf medeniyetimizin izlerini tanıyarak yetişmesi önceliklerimiz arasındadır. Sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuklarımızın çok yönlü gelişimini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!

        Benzer Haberler

        Faik Güngör Ortaokulu'nda değer odaklı eğitim: "10'a ben yeterim" projesi
        Faik Güngör Ortaokulu'nda değer odaklı eğitim: "10'a ben yeterim" projesi
        Erzurum'da zincirleme kaza: 20 yaralı
        Erzurum'da zincirleme kaza: 20 yaralı
        Erzurum'un bir yanı kış bir yanı bahar Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi'nde...
        Erzurum'un bir yanı kış bir yanı bahar Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi'nde...
        Erzurum'da besiciler kar ve dondurucu soğukla mücadele ediyor
        Erzurum'da besiciler kar ve dondurucu soğukla mücadele ediyor
        Devlet korumasındaki çocuklar, kutsal emanetler ve vakıf eserleri sergisini...
        Devlet korumasındaki çocuklar, kutsal emanetler ve vakıf eserleri sergisini...
        Erzurum'da çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gel...
        Erzurum'da çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gel...