        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Erzurum'da çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

        Erzurum Aşkale ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İlçenin Erzurum-Aşkale kara yolunda, yolcu otobüsü, tır, minibüs, iş makinesi, otomobil ve ticari araçların da olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Yaralıların olduğu kaza ihbarı üzerine olay mahalline çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

