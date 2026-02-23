Canlı
        Haberleri

        GÜNCELLEME - Erzurum'daki zincirleme trafik kazasında 27 kişi yaralandı

        Erzurum'un Aşkale ilçesinde, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 27 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 13:07
        GÜNCELLEME - Erzurum'daki zincirleme trafik kazasında 27 kişi yaralandı

        Erzurum'un Aşkale ilçesinde, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 27 kişi yaralandı.

        Yoğun sisin etkili olduğu ilçe sınırlarındaki Erzurum-Aşkale kara yolunda, yolcu otobüsü, tır, minibüs, iş makinesi, otomobil ve ticari araçların da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 27 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle Erzurum-Aşkale kara yolu ulaşıma kapandı.

