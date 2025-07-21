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        Haberler Gündem Ege Son dakika: '53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da hissedilen sıcaklık 46,6 derece oldu | Son dakika haberleri

        '53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da hissedilen sıcaklık 46,6 derece oldu

        Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da hava sıcaklığı 46.6 derece olarak hissedildi. Sokaklar ve caddeler boş kalırken, serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu deniz kenarında aldı. Diyarbakır'da termometreler 46 dereceyi gösterirken, serinlemek isteyen çocuklar yine tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:30 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:43
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        Antalya'da temmuz ayının en sıcak günlerinden biri yaşandı. Nem oranının yüzde 80'e ulaştığı kentte hissedilen sıcaklık 46,6 dereceye kadar çıktı. Cadde ve sokaklar boş kalırken, sahiller doldu taştı.

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        '53 derece hissedilen sıcaklık uyarısı' yapılan Antalya'da termometreler 35,7'yi gösterirken, yüzde 80 nemle birlikte hissedilen en yüksek sıcaklık 46,6'ya ulaştı.

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        Kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Antalya'nın simgesi haline gelen Cumhuriyet Meydanı'nda sadece turistler görüldü.

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        Kimi sıcak havadan korunmak için şemsiye ile dolaştı, kimi ise yeşillik alanlarda sulama yapılırken fıskiyelerde serinledi.

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        Konyaaltı Sahili ise en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Denizden esen rüzgarın serinletmeye yetmediği kentte, vatandaşlar sıcaklığı 32 dereceyi bulan denize girerek serinlemeye çalıştı.

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        Kentte yaşayanlarla birlikte yerli ve yabancı tatilciler de deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. Kimileri plaj şemsiyelerinin altında dinlendi, bazıları da serinlemek için kayalıklardan denize atladı.

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        METEOROLOJİ UYARDI

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.

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        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.

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        DİYARBAKIR 46 DERECE

        Diyarbakır'da termometreler 46 dereceyi gösterirken, serinlemek isteyen çocuklar yine tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti.

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        Cadde ve sokaklar boş kalırken, çocuklar yine Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti. Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinden gelen çocuklar, yaklaşık 1 metre derinlikteki havuza girdi.

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        'EVDE DAYANAMIYORUZ'

        Şehitlik Mahallesi'nden arkadaşlarıyla birlikte Anzele Parkı’na gelen Ali Ömer Karaaslan (11), sürekli buraya gelip serinlemeye çalıştığını ifade ederek, "Hava çok sıcak, 46 derecedir. Ateş gibi, cehennem gibidir. Evde dayanamıyoruz. Buraya gelip biraz serinliyoruz" diye konuştu.

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        TRAKYA KAVRULUYOR

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

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        Edirne'de 38 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanı gibi hareketli bölgelerde yoğunluk azalırken, bunaltıcı sıcaktan korunmak isteyenler gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde serinledi. Kentte hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

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        KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'DA SON DURUM

        Kırklareli'nde. hava sıcaklığı öğle saatlerinde 33 dereceye ulaştı. Sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar bir önceki güne göre tenhalaştı, bazı vatandaşlar ağaçlık alanlarda dinlendi. Güvercinler ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki süs havuzlarında serinledi.

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        Tekirdağlılar da 31 dereceye ulaşan sıcaklık dolayısıyla park, bahçe, cami avlusu gibi serin yerlerde vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar, Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ sahillerinde denize girerek serinlemeye çalıştı.

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