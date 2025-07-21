Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Niguez transferinin iptal olmasına ilişkin açıklama:

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Saul Niguez transferinin iptal olmasına ilişkin "Trabzonspor bir oyuncuyu alamamakla veya iki oyuncuyu alamamakla, almayarak, vazgeçerek hiçbir şeyini kaybetmez. Biz Trabzonspor’uz. Kim gelirse onunla beraber savaşa hazırız." dedi.

Teknik direktör Fatih Tekke, sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampta basın toplantısı düzenledi.

Oyuncu transferlerinde yaşanan problemlerin normal olduğunu belirten Tekke, "Profesyonel düzeyde bu işlerin son ana kadar, son anda bazen problem yaşanması gayet doğal. Bugün de böyle bir şey oldu. Nasip diyelim. Özellikle başkanımız ve ben bu 4 aylık süreçte hatta kendi aramızda başkana dedim ki 'başkan çok oyuncu izliyoruz falan primleri yarı yarıya paylaşırız' dedim o da gülerek 'yarısını benim de almam lazım çok oyuncu izliyorum' dedi." diye konuştu.

Tekke, alternatifli oyuncular izlediklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Bence oyuncuları genel hatlarıyla özellikle çok istenilen pozisyona geldiğinde ki burada sosyal medyanın da etkisi çok oluyor çünkü özellikle menajerler bu konuları, bütün ülkeleri çok ciddi takip ediyorlar. Herhangi bir haber çıktığında oyuncunun istekleri farklılaşabiliyor, rakamları artabiliyor gibi gibi. Son transferden bağımsız detayları bilmiyorum ama büyük ihtimalle onda da gıdının gıdının gıdısı gibi mevzular meydana gelmiştir ve olmamıştır. Bu bizim için sorun değil çünkü şu ana kadar her bölgede izlediğimiz en az 5-6 tane alternatifli istediğimiz, beğendiğimiz oyuncular var. Başka birine bakarız. Daha iyisini bulmaya, daha iyisini almaya çalışabiliriz. Nasibin ötesinde yer yok ama asıl vurgulamak istediğim şey bence burada hepimizin günahının olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani ben oyuncularıma söylüyorum bana göre dünyanın en güzel yeri Türkiye. Trabzonspor tesisleriyle, yaşam koşularıyla, her şeyiyle mükemmel bir yer. Her istedikleri verilen, ne isterlerse hangi koşullar olursa olsun 'evet' denildiği halde bizi tercih etmemelerinin bir sebebi var. Bunu görüyor ve biliyor olmamız lazım."

Oyuncuların daha fazla veren takımdan yana tercih yaptığını iddia eden Tekke, "Önce daha fazla para kazanabilecekleri yerlere doğal olarak gidiyorlar, menajerleri aracılığıyla geziyorlar geziyorlar, en son Türkiye. Türkiye'de İstanbul kulüpleri olmazsa Trabzon ama rakam birken Trabzon'a iki oluyor. Bu zorunluluklara maruz kalmak beni rahatsız ediyor. Şu anki konuştuğum konu bu zorunluluğa maruz kalmak. Neden maruz kalıyoruz? Şimdi bence bu çok uzun süre konuşulması, uzun boyutuyla konuşulması gereken bir konu." değerlendirmesinde bulundu. Tekke, bazı Türk oyuncuların eleştirilmesini kabul etmediğini dile getirerek "Yanılmıyorsam şu ana kadar Türkiye'ye gelen yabancı oyuncuların, isim oyuncularının yüzde 50'sinden belki performans alınmıştır belki alınamamıştır. Doğru mu, doğru. Dolayısıyla ülkemize zarar. Bizim Türk oyuncularımız var. Her idmanda, her maçta kendi yapabilirliğini hemen hemen hepsini yapmaya çalışan ama bazen bize göre, bazen camiaya, bazen de taraftarlara, futbolseverlere göre performansları düşük olduğunda maruz kaldıkları durumlar, eleştiriler, küfürler var. Ben bu ülkenin insanı olarak bunu kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.