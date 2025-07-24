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        Erzurum'da tırın dorsesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 22 Afganistan uyruklu, tır dorsesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:37 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:37
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        Erzurum'da tırın dorsesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 22 Afganistan uyruklu, tır dorsesinde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Köşk Mahallesi yakınlarında bir tıra çok sayıda düzensiz göçmenin bindirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, plakasından tespit ettikleri tırı Aşkale ilçesinde durdurdu.

        Tırın dorsesinde 22 Afganistan uyruklu yakalandı. Sürücü O.K. (67) ile yanındaki S.G. (43) de gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenlerin ülkeye İran sınırından girdikleri, İranlı kaçakçılara 2 milyon 700 bin lira ödedikleri, gözaltına alınan şüphelilere de bir miktar para verecekleri, ayrıca yakalandıkları tırla Ankara, İzmir ve İstanbul'a gitmeyi planladıkları öğrenildi.

        İki şüpheli ile düzensiz göçmenlerin işlemleri sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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