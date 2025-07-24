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        Çaykur Rizesporlu Mocsi, gelişimi için Türkiye'nin doğru adres olduğunu düşünüyor

        MUHAMMET MUTAF - Çaykur Rizespor'un Macar savunma oyuncusu Attila Mocsi, önemli transferlerin yapıldığı Trendyol Süper Lig'de seviyenin yüksek olduğunu ve bu durumun gelişimini olumlu etkilediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:02
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        Çaykur Rizesporlu Mocsi, gelişimi için Türkiye'nin doğru adres olduğunu düşünüyor
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        MUHAMMET MUTAF - Çaykur Rizespor'un Macar savunma oyuncusu Attila Mocsi, önemli transferlerin yapıldığı Trendyol Süper Lig'de seviyenin yüksek olduğunu ve bu durumun gelişimini olumlu etkilediğini söyledi.

        Macaristan Milli Takımı oyuncusu da olan ve 2023'te yeşil-mavili ekibin kadrosuna dahil edilen Mocsi, Çaykur Rizespor'la sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

        Sezon hazırlıklarına Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla birlikte devam eden Attila Mocsi, kamp dönemi, hazırlıklar, gelecek sezon beklentileri ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

        - "Geçen sene tek talihsizliğimiz çok fazla gol yiyor olmamızdı"

        Geçen sene de kamp için Erzurum'a geldiklerini, buradan memnun olduklarını ve rahat bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Mocsi, "Geçen sene lige başlamadan önce büyük hayal ve beklentilerimiz vardı. Bunları tam anlamıyla yerine getirdiğimizi söyleyemem. Bazı istemediğimiz performanslarımız oldu, ligi orta sıralarda bitirdik. Kendi performansıma baktığım zaman ise iyi maçlarım oldu, tabii ki kötü oynadığım anlar da olmuştur ama genel anlamda iyi oynadığımı düşünüyorum. Geçen sene tek talihsizliğimiz çok fazla gol yiyor olmamızdı." diye konuştu.

        Türkiye'yi ve kulübünü çok sevdiğini belirten 25 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

        "Burada mutluyum. Kulübüm böyle bir uzatma teklifi ile geldi, ben de mutlu olduğum ve burada oynadığım için kabul ettim. Türkiye ligine son yıllarda yapılan transferler, atılan imzalara baktığınızda çok önemli oyuncular Türkiye'ye geliyor. Premier Lig ve Avrupa'nın diğer önemli liglerinden oyuncular geliyor. Bu, lig için çok iyi bir durum, güzel bir şey. Ligin seviyesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Kişisel olarak da karşılaştığım rakiplerim açısından benim için iyi bir durum. Macar futboluna göre kıyaslarsak Macar futbolu taktik oynanan bir oyuna sahip fakat Türkiye kadar oyuncu seviyesinin yüksek olduğunu söyleyemem."

        - "Şu anda Çaykur Rizespor'u düşünüyorum"

        Geçen sezon Macaristan Milli Takımı'nda ilk kez forma şansı bulduğunu anlatan Mocsi, "Çağrıldığım takdirde gidip görev yapmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

        Mocsi, kariyeri ve hedefleriyle ilgili ise şöyle konuştu:

        "Şu anda sadece Çaykur Rizespor'u düşünüyorum. Son 2 yılda olduğu gibi yine kulübümde oynamak istiyorum. İyi performans ortaya koymak ve kulübümün iyi sonuçlar almasını istiyorum. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Taraftarımız geldiğinde rakiplerimiz için her zaman zorluk olacaktır, onların bize karşı şansı olmayacaktır. Taraftarımızın yanımızda olmasına ihtiyacımız var. Onlarla birlikte bu sene büyük başarılar elde etmeyi düşünüyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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