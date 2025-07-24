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        Erzurum'da komşular arasında çıkan kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde 10 gün önce komşular arasında çıkan kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:33 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:33
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        Erzurum'da komşular arasında çıkan kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde 10 gün önce komşular arasında çıkan kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

        Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Erhayat Sokak'ta 14 Temmuz'da aralarında daha önce de çeşitli nedenlerden birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenilen komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada, akraba oldukları öğrenilen B.E.S. (47) T.S. (45) H.S. (20) ile bedensel engelli Esin S. (49) hafif derecede yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, konuyla ilgili D.A. (37) ile 4 şüpheliyi gözaltına aldı, D.A'ya ait olduğu öğrenilen kurusıkı tabanca ile fişeklere de el koydu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından 4 zanlı serbest bırakıldı, D.A. ise adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten yaralama ve tehdit" suçundan tutuklandı.

        Ayrıca kavga anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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