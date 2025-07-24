Erzurum'da komşular arasında çıkan kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 10 gün önce komşular arasında çıkan kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Erhayat Sokak'ta 14 Temmuz'da aralarında daha önce de çeşitli nedenlerden birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenilen komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, akraba oldukları öğrenilen B.E.S. (47) T.S. (45) H.S. (20) ile bedensel engelli Esin S. (49) hafif derecede yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, konuyla ilgili D.A. (37) ile 4 şüpheliyi gözaltına aldı, D.A'ya ait olduğu öğrenilen kurusıkı tabanca ile fişeklere de el koydu.

Emniyetteki işlemlerin ardından 4 zanlı serbest bırakıldı, D.A. ise adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten yaralama ve tehdit" suçundan tutuklandı.

Ayrıca kavga anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.