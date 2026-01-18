Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Snowbike Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Snowbike Türkiye Şampiyonası tamalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 22:11 Güncelleme: 18.01.2026 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Snowbike Türkiye Şampiyonası sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Snowbike Türkiye Şampiyonası tamalandı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2026 faaliyet takviminde yer alan ve Erzurum'da ilk kez düzenlenen yarışlara 81 ilden 6 kategoride 100 sporcu katıldı.

        Kar yağışı altında devam eden yarışların sonunda Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 A.Ş'nin Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, derece alan sporculara ödüllerini verdi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman AA muhabirine,kar yağışı ve soğuğun sporcuları zorladığını belirterek "Kar yağması biraz olumsuz etkiledi, yarışların yapılabilmesi için biraz sert zemine ihtiyacımız var. 1200 metrelik parkurda gerçekleştirdiğimiz yarışta sporcularımız derecelerini aldılar. Uluslararası Bisiklet Federasyonu tarafından puan verilen bir yarış, burada puan alan arkadaşlarımız 7 Şubat'ta Fransa'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacak, o kotayı yakalayabilirsek ki yakaladığımıza inanıyorum. Büyükler kategorisinde derece alan sporcularımızı Dünya Şampiyonası'na yolcu edeceğiz." dedi.

        Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ise merkezin önemine dikkat çekerek "Son yıllarda Palandöken Kayak Merkezi sadece sarp bir kayak merkezi değil aslında bünyesinde onlarca outdoor sporun, kar üzerinde yapılabilecek onlarca organizasyonun ana merkezi olarak dikkatleri çekiyor. Bu kapsamda son bir haftada buz tırmanışı, yüksek irtifa koşusu ve snowbike yarışlara şahit olduk." diye konuştu.

        Manisa'dan gelen sporculardan Nazife Tunçel de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek "Geçen sene kazandığım Snowbike Türkiye Şampiyonluğumu bugün de koruyorum. Parkur çok güzeldi." ifadesini kullandı.

        Hilal Ece Keskin ise "Palandöken'e üçüncü kez geldim ortam çok iyi, biraz soğuk ama parkur çok güzel, pistleri de beğendim." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Erzurum'daki yangında ölen 2 kişi toprağa verildi (2)
        Erzurum'daki yangında ölen 2 kişi toprağa verildi (2)
        Erzurum'daki yangında ölen 2 kişi toprağa verildi
        Erzurum'daki yangında ölen 2 kişi toprağa verildi
        Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
        Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
        Sinan Kaloğlu: "Buradan kaybetmeden dönmek isterdik, avantajı kullanamadık"
        Sinan Kaloğlu: "Buradan kaybetmeden dönmek isterdik, avantajı kullanamadık"
        Serkan Özbalta; "İyi bir galibiyet aldık. Taraftarlarımızı ve oyuncularımı...
        Serkan Özbalta; "İyi bir galibiyet aldık. Taraftarlarımızı ve oyuncularımı...
        Yangında hayatını kaybeden 2 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
        Yangında hayatını kaybeden 2 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi