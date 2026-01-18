Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

Tredyol 1. Lig'in 21. haftasında sahasındad Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, takımın son haftalarda ivme yakaladığını söyledi.



Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her takımın telafisi olmayan maçlara çıktığını, 5-6 haftadır kaybetmeyen bir ekibe karşı mücadele ettiklerini ve gol yemeden kazandıklarını belirtti.



Oyuncuların karşılaşmada iyi mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Özbalta, "Oyuncular, iyi oyun ve mücadele ile yeri geldiğinde topa basma, oyunu soğutma ve profesyonellik adına her şeyi bugün yaptı. İyi galibiyet oldu ve ikinci sıraya çıktık. Ama bizler için lig bitmiş değil. Taraftarlarımızla galibiyetin tadını yaşayacağız." dedi.



Özbalta, taraftar desteğinin önemine değinerek, "20 haftadır canımızı çıkarttılar biraz da bana sitem ettiler ama hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün galibiyeti onlar hak etti bizi inanılmaz motive ettiler. Kazanmamızda baş rol onların oldu. Oyuncular da bu ilgiye cevap verdiler. Böyle olunca tabi herkes mutlu ve huzurlu oluyor." diye konuştu



Gelecek hafta deplasmana gideceklerine dikkati çeken Özbalta, şöyle devam etti:



"Yarından itibaren bu müsabakayı unutmak durumundayız. Bu akşam galibiyetin tadı yaşanacak ama ondan sonra hızlı şekilde ayaklarımızı yere sağlam basarak çünkü vizyonumuz biraz daha farklı yerlere doğru gitmeye başladı. İlk 7'de kalmalıyız dedik ama şimdi ikinci sıraya çıktık. Onu korumak, daha yukarı doğru çıkmaya götürmek amacındayız. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Büyük maliyetli takımlara karşı mücadele ediyoruz. 3 oyuncuya ihtiyacımız var. Oyunun kalitesini yukarıya çekme durumundayız. Ahmet başkana herkesin destek olması lazım. Erzurum'un çok büyük paraları verme durumu ve sokağa atacak paramız yok. Kaliteli, iş ahlakı olan oyunculara ihtiyacımız var. Buradaki oyunculara destek olmaları lazım. Onları aramıza katarsak mutlu olurum ama diğer takımların verdiği paraları veremeyiz."









- Amed Sportif Faaliyetler cephesi



Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.





Sinan Kaloğlu, "İstediğimiz oyunu gösteremedik. Rakibimiz de biz de iyi oynamadık. Maç yediğimiz gole kadar kontrollü şekilde gidiyordu. Gol biraz dengemizi bozdu ama 1-0 olduğu zaman da pozisyonlarımız vardı ama maalesef değerlendiremedik. Orta sahada etkili olamadık. Üzgünüz lider geldik lider gidiyoruz ama büyük bir avantajı kaçırdık. En önemli üzücü taraf ise iki değerli oyuncumuz kırmızı kartla oyun dışına çıktı. Kadromuz zaten oyuncu sayısı anlamında yeterli değil. İki değerli oyuncumuzu kaybetmiş olduk. Daha iyisini yapabilirdik. En kötü kaybetmemek iyi olurdu. Avantajı kullanamadık üzgünüm ama oyuncularımın mücadelesi iyidi. Yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Maçın hakemi hakkında konuşan Kaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:





"Kelimeleri biraz zor seçiyorum ama Erdem hocanın biraz daha dikkatli olması gerekiyor çünkü bize gösterdiği sarı kartlar çok basitti. Rakibize aynı kartları göstermedi. Çok kolay bizi eksiltti. Benzer pozisyonlar vardı Hasani'ye yapılan faul, akabinde penaltımız vardı tekrarı bile gösterilmemiş. VAR'da nasıl incelendi bilmiyorum ama bizim gördüğümüz penaltıydı. Hakem inisiyatiflerini rakibizimden yana kullandı. Umarım bir an önce öz eleştiri yapar diyorum. Mağlubiyeti hakeme bağlamıyorum iyi bir oyun yoktu ama yine de bu zorlu deplasmandan en kötü 1 puan almak isterdik."

