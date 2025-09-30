Habertürk
        Erzurum'da terör propagandası ve suç içerikli paylaşım yapanlara adli işlem

        Erzurum'da sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapan ve suç içerikli paylaşımda bulunan 16 kullanıcı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Giriş: 30.09.2025 - 14:02 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:02
        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu güvenliğine ilişkin önleyici ve koruyucu tedbirler kapsamında 22-29 Eylül'de yaptıkları çalışmalarda sosyal medya/URL adresleri üzerinde inceleme yaptı.

        Çalışmalarda terör örgütü propagandası yapan 11, yasa dışı ürün satışı yapan 4 ve tehdit amaçlı silah teşhiri yapan 1 sosyal medya kullanıcısının kimlik bilgileri tespit edilerek adli işlem başlatıldı.

        Ayrıca yasa dışı bahis oynamaya teşvik, müstehcen görüntüleri yayınlama ve terör propagandası suçlarından 48 URL adresi hakkında sulh ceza hakimliklerince erişim engeli kararı verildi.

        "Siberay" faaliyetlerinde ise aralarında öğrencilerin de bulunduğu 1055 kişi siber suç ile zorbalık ve yasa dışı bahis hakkında bilgilendirildi.

