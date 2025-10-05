Erzurum'da havai fişeklerin neden olduğu otluk alandaki yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına, bölgedeki bir düğün salonu önünden atılan havai fişeklerin neden olduğu belirtildi.

Yangın, otluk alana yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde havai fişeklerin neden olduğu otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

