        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da havai fişeklerin neden olduğu otluk alandaki yangın söndürüldü

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde havai fişeklerin neden olduğu otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 19:30 Güncelleme: 05.10.2025 - 19:36
        Erzurum'da havai fişeklerin neden olduğu otluk alandaki yangın söndürüldü
        Erzurum'un Palandöken ilçesinde havai fişeklerin neden olduğu otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çat Yolu Caddesi'nde akşam saatlerinde kuru otlarla dolu bir tepede yangın çıktı.

        Yangın, otluk alana yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına, bölgedeki bir düğün salonu önünden atılan havai fişeklerin neden olduğu belirtildi.

