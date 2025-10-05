Erzurum'da "Ayağa Kalk Gazze Özgür Olacak" yürüyüşü yapıldı

Erzurum'da "Ayağa Kalk Gazze Özgür Olacak" etkinliği kapsamında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) üyeleri ile vatandaşlar, Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

ESTP Başkanı Abdulkerim Kavaz, grup adına yaptığı açıklamada, 2 yıldır İslam tarihinin en şanlı direnişlerinden birine şahitlik ettiklerini belirterek, Gazze halkı ve Kassam mücahitlerinin bütün imkansızlıklara rağmen sadece İsrail'i değil ona destek veren bütün Batılı güçleri de mağlup ettiğini söyledi.

İsrail'in tamamen yıkılıp yok edilmeden bölgede barış ve huzurun imkansız olduğunu ifade eden Kavaz, "Korsan devlet İsrail hiçbir insani ilkeyi tanımadığını göstermiştir. Küresel Sumud Filosu'na yaptığı müdahale bunun en açık göstergesidir. Esir alınan aktivistlere reva görülen muamele, İsrail'i yöneten iradenin hiçbir ahlaki ilkeyi kabul etmediğini göstermiştir." dedi.

Kavaz, bütün engellemelere rağmen Küresel Sumud Filosu'nun kararlılıkla yola devam ettiğini ve fiili olarak Gazze karasularına ulaşıp ablukayı deldiğini aktardı. Bundan sonra insanlık vicdanının Gazze'ye kesintisiz insani yardım girene kadar durmayacağını dile getiren Kavaz, şöyle devam etti: "İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının sona ermesi için ciddi ekonomik, diplomatik ve siyasi yaptırımlar uygulanmalı. İşgalci İsrail, uluslararası baskıyla geri adım atmaya zorlanmalıdır. Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışı sağlanmalıdır. İsrail, tüm İslam ülkeleri tarafından deniz ve hava yolları kapatılarak ablukaya alınmalıdır. İslam dünyası, etkisiz açıklamalar yapmak yerine aktif savunma ve teknoloji yatırımlarına ağırlık vermeli, stratejik güvenlik paktlarını ve işlevsel siyasi birliklerini vakit kaybetmeden hayata geçirmelidir. İsrail sadece Filistinliler için değil tüm bölge için büyük tehdittir. Ayrıca, ateşkes görüşmelerini sürekli çıkmaza sokarak Gazze halkının maruz kaldığı zulmü uzatan ABD-İsrail ittifakının soykırım savaşıyla sahada kazanamadıkları başarıyı masada kazanma çabaları ile adaletsiz bir anlaşmayı Filistin halkına dayatmasını da reddediyoruz."