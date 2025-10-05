Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "Ayağa Kalk Gazze Özgür Olacak" yürüyüşü yapıldı

        Erzurum'da "Ayağa Kalk Gazze Özgür Olacak" etkinliği kapsamında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 15:58 Güncelleme: 05.10.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da "Ayağa Kalk Gazze Özgür Olacak" yürüyüşü yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da "Ayağa Kalk Gazze Özgür Olacak" etkinliği kapsamında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) üyeleri ile vatandaşlar, Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

        ESTP Başkanı Abdulkerim Kavaz, grup adına yaptığı açıklamada, 2 yıldır İslam tarihinin en şanlı direnişlerinden birine şahitlik ettiklerini belirterek, Gazze halkı ve Kassam mücahitlerinin bütün imkansızlıklara rağmen sadece İsrail'i değil ona destek veren bütün Batılı güçleri de mağlup ettiğini söyledi.

        İsrail'in tamamen yıkılıp yok edilmeden bölgede barış ve huzurun imkansız olduğunu ifade eden Kavaz, "Korsan devlet İsrail hiçbir insani ilkeyi tanımadığını göstermiştir. Küresel Sumud Filosu'na yaptığı müdahale bunun en açık göstergesidir. Esir alınan aktivistlere reva görülen muamele, İsrail'i yöneten iradenin hiçbir ahlaki ilkeyi kabul etmediğini göstermiştir." dedi.

        Kavaz, bütün engellemelere rağmen Küresel Sumud Filosu'nun kararlılıkla yola devam ettiğini ve fiili olarak Gazze karasularına ulaşıp ablukayı deldiğini aktardı.

        Bundan sonra insanlık vicdanının Gazze'ye kesintisiz insani yardım girene kadar durmayacağını dile getiren Kavaz, şöyle devam etti:

        "İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının sona ermesi için ciddi ekonomik, diplomatik ve siyasi yaptırımlar uygulanmalı. İşgalci İsrail, uluslararası baskıyla geri adım atmaya zorlanmalıdır. Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışı sağlanmalıdır. İsrail, tüm İslam ülkeleri tarafından deniz ve hava yolları kapatılarak ablukaya alınmalıdır. İslam dünyası, etkisiz açıklamalar yapmak yerine aktif savunma ve teknoloji yatırımlarına ağırlık vermeli, stratejik güvenlik paktlarını ve işlevsel siyasi birliklerini vakit kaybetmeden hayata geçirmelidir. İsrail sadece Filistinliler için değil tüm bölge için büyük tehdittir. Ayrıca, ateşkes görüşmelerini sürekli çıkmaza sokarak Gazze halkının maruz kaldığı zulmü uzatan ABD-İsrail ittifakının soykırım savaşıyla sahada kazanamadıkları başarıyı masada kazanma çabaları ile adaletsiz bir anlaşmayı Filistin halkına dayatmasını da reddediyoruz."

        AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın da katıldığı yürüyüş, dua edilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK-Vanspor maçının ardından
        Erzurumspor FK-Vanspor maçının ardından
        Erzurumspor FK – Van Spor FK: 1-1
        Erzurumspor FK – Van Spor FK: 1-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Erzurum'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Erzurum'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Polis oğlunun ihbarıyla 1 milyon 225 bin TL dolandırılmaktan kurtuldu
        Polis oğlunun ihbarıyla 1 milyon 225 bin TL dolandırılmaktan kurtuldu
        'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diyerek Filistin bayrağını gönder...
        'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diyerek Filistin bayrağını gönder...