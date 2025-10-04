Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumspor FK-Vanspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, maçın ortada gidip gelen bir müsabaka olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 19:38 Güncelleme: 04.10.2025 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor FK-Vanspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, maçın ortada gidip gelen bir müsabaka olduğunu belirtti.

        Serkan Özbalta, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını söyledi.

        Teknik direktörlükte 8 yılını bitirdiğini belirten Özbalta, "İlk defa böyle bir süreçle karşı karşıyayız. O anlamda üzgünüz çünkü bazen olabiliyor, bazı süreçler olabiliyor, rüzgar tersten esiyor. Bazen enteresan şekilde düşüşler yaşayan takımlar olabiliyor, 5-6 maçlık galip gelememe serileri falan olabiliyor. Sonra bir bakıyorsunuz tekrar 3 maçlık, 5 maçlık, 8 maçlık bu sefer de galip gelme, yenilmeme serileri başlayabiliyor. Bu, oyunun içinde var ama şu anki durumda biz de ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Genelde elimizde olan müsabakaları istediğimiz gibi bitiremediğimiz, galip gelemediğimiz için çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

        Özbalta, taraftara galibiyet hediye etmek istediklerini anlatarak, şunları dile getirdi:

        "Gerçekten çok çalışıyoruz, çabalıyoruz. Hem teoride hem sahada pratikte hem de oyuncularla açık iletişim kurarak oyunculara anlatıyoruz, gösteriyoruz. Bizler de çok üzülüyoruz, bizler de galip gelmek istiyoruz. Bu eğer bir istatistikse biz de ilk defa böyle bir şey görüyoruz ve böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Yani kazanamıyoruz doğru ama diğer taraftan rakip de bizi yenemiyor. Biz dokuzuncu müsabakayı oynadık, rakip takımlar dokuz kere pozisyona girdi. Bugün de topa vuruyor, direkten kalecinin ayağına çarpıp giriyor. İnanın buna çok üzülüyorum. Bize düşen sorumluluk çok daha fazla çalışmak. Maçın teknik boyutuyla fazla konuşmamak gerekiyor. Çünkü arada giden gelen bir müsabakaydı. O anlamda çok fazla konuşmuyorum."

        - İmaj Altyapı Vanspor cephesi

        İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise galibiyeti çok hak ettikleri bir maç olduğunu söyledi.

        Özellikle ilk yarı girdikleri iki net gol pozisyonu olduğunu aktaran Kutlu, "Oyuncularım orada şutu tercih etti, pası tercih etseler öne geçebilirdik. Rakibimize zannediyorum son dakikada bir şut imkanından başka pozisyon vermedik. Yediğimiz golü de zaten bir duran top eşleşmesinden yedik, pozisyon verdiğimizi çok fazla hatırlamıyorum. Dediğim gibi aslında çok hak ettiğimiz bir maçı beraberlikle sonuçlandırdık." diye konuştu.

        Kutlu, hakemlerle ilgili eleştiride de bulunarak, şunları kaydetti:

        "Aslında son iki haftadır maçlarımızı yöneten hakemler gerçekten bizim adımıza çok çok kötü maç yönetiyor. Bugün de aynı şekilde çok kötü bir maç yönettiler. Takımıma teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Erzurum gibi zor bir deplasmanda iyi oyun oynayarak puan çıkarttık. Vanspor olarak yeni kurulan bir takımız. Tabii ki bu yıl bu ligde hayatımızı devam ettirip önümüzdeki yıllarda üst lige çıkmak için mücadele edeceğimizi sezon başında konuşmuştuk ama oyuncularımızın göstermiş olduğu performans bu yıl da bizi ilk 7 için umutlandırıyor. Sonuna kadar kovalayacağız ama ana hedefimiz tabii ki iyi futbol oynayıp içeride dışarıda mücadele eden, taraftarın beğenisini kazanan, maçı bırakmayan bir takım olabilmek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        "Hamas hızlı hareket etmeli"
        "Hamas hızlı hareket etmeli"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Derbide 11'ler belli oldu!
        Derbide 11'ler belli oldu!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK – Van Spor FK: 1-1
        Erzurumspor FK – Van Spor FK: 1-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Erzurum'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Erzurum'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Polis oğlunun ihbarıyla 1 milyon 225 bin TL dolandırılmaktan kurtuldu
        Polis oğlunun ihbarıyla 1 milyon 225 bin TL dolandırılmaktan kurtuldu
        'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diyerek Filistin bayrağını gönder...
        'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diyerek Filistin bayrağını gönder...
        Polis Erzurum sokaklarının huzuru için asayiş ve narkotik denetiminde
        Polis Erzurum sokaklarının huzuru için asayiş ve narkotik denetiminde