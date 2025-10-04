Habertürk
Habertürk
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 18:08 Güncelleme: 04.10.2025 - 18:08
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Seyfettin Ünal, Ferhat Çalar

        Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu (Dk. 75 Gerxhaliu), Giorbelidze, Orhan Ovacıklı, Baiye, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Rodriguez), Sefa Akgün (Dk. 46 Murat Cem Akpınar), Crociata, Benhur Keser, Eren Tozlu

        İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Lucas, Erdi Dikmen, Oulare, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan (Dk. 61 Erdem Seçgin), Jefferson, Bekir Can Kara (Dk. 83 Hasan Bilal), Traore (Dk. 73 Jevsenak), Regis, Cedric

        Goller: Dk. 55 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 68 Orbanic (Kendi kalesine) (İmaj Altyapı Vanspor)

        Sarı kartlar: Dk. 6 Cedric, Dk. 35 Oulare, Dk. 80 Jefferson, Dk. 90+3 Sabahattin Destici (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 45 Sefa Akgün, Dk. 66 Yakup Kırtay, Dk. 90+3 Benhur Keser (Erzurumspor FK)

        ERZURUM

