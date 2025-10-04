Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Seyfettin Ünal, Ferhat Çalar
Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu (Dk. 75 Gerxhaliu), Giorbelidze, Orhan Ovacıklı, Baiye, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Rodriguez), Sefa Akgün (Dk. 46 Murat Cem Akpınar), Crociata, Benhur Keser, Eren Tozlu
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Lucas, Erdi Dikmen, Oulare, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan (Dk. 61 Erdem Seçgin), Jefferson, Bekir Can Kara (Dk. 83 Hasan Bilal), Traore (Dk. 73 Jevsenak), Regis, Cedric
Goller: Dk. 55 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 68 Orbanic (Kendi kalesine) (İmaj Altyapı Vanspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Cedric, Dk. 35 Oulare, Dk. 80 Jefferson, Dk. 90+3 Sabahattin Destici (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 45 Sefa Akgün, Dk. 66 Yakup Kırtay, Dk. 90+3 Benhur Keser (Erzurumspor FK)
ERZURUM
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.