Erzurum'da bacasını temizlediği 5 katlı binanın çatısından düşen kişi öldü
Erzurum'da 5 katlı binanın bacasını temizlediği sırada çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Gökdeniz Sokak'ta ikamet ettiği 5 katlı apartmanın bacasını temizlemek için çatıya çıkan Ümit Akın (36) dengesini kaybedip zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri inceleme ekipleri, binada çalışma yaptı.
