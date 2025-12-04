Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da bacasını temizlediği 5 katlı binanın çatısından düşen kişi öldü

        Erzurum'da 5 katlı binanın bacasını temizlediği sırada çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 10:48 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:48
        Erzurum'da bacasını temizlediği 5 katlı binanın çatısından düşen kişi öldü
        Erzurum'da 5 katlı binanın bacasını temizlediği sırada çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Gökdeniz Sokak'ta ikamet ettiği 5 katlı apartmanın bacasını temizlemek için çatıya çıkan Ümit Akın (36) dengesini kaybedip zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yeri inceleme ekipleri, binada çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

