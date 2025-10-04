Erzurum'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Erzurum'da motosikletin otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Erzurum'da motosikletin otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
M.O. idaresindeki 25 AEV 095 plakalı motosiklet, Endüstri Caddesi'nde E.D'nin kullandığı 69 AB 479 plakalı otomobile çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, U dönüşü yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsünün yola savrulması yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.