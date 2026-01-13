Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı
Erzurum'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı.
Tekman Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Hacıömer mevkisinde öğleden sonra etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Tekman-Köprüköy güzergahı 1-60. kilometreleri arasında ulaşımda aksama yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle söz konusu yol güzergahının Köprüköy Kaymakamlığı ile müşterek alınan karar doğrultusunda ağır tonajlı araçlar için geçici olarak ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ettiği, yolun durumu ile ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı aktarılan açıklamada, yolu kullananlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
