        Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı

        Erzurum'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 23:57 Güncelleme: 13.01.2026 - 23:57
        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı
        Erzurum'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

        Tekman Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Hacıömer mevkisinde öğleden sonra etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Tekman-Köprüköy güzergahı 1-60. kilometreleri arasında ulaşımda aksama yaşandığı belirtildi.

        Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle söz konusu yol güzergahının Köprüköy Kaymakamlığı ile müşterek alınan karar doğrultusunda ağır tonajlı araçlar için geçici olarak ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ettiği, yolun durumu ile ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı aktarılan açıklamada, yolu kullananlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

