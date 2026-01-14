Kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum havadan görüntülendi
Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezindeki tarihi yapılar, dronla görüntülendi.
Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışla birlikte merkezde kar kalınlığı yaklaşık 22 santimetreye ulaştı.
Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi de beyaz örtüyle kaplandı.
Karın etkisiyle farklı güzelliğe kavuşan tarihi mekanlar ve kent merkezi, dronla havadan görüntülendi.
