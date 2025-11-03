Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da tartıştığı kadını silahla öldüren kişi intihar etti

        Erzurum'da bir kişi tartıştığı kadını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 13:00 Güncelleme: 03.11.2025 - 13:00
        Erzurum'da tartıştığı kadını silahla öldüren kişi intihar etti
        Erzurum'da bir kişi tartıştığı kadını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

        İddiaya göre, Salih A, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde ikamet eden Nermin T. ile tartıştıktan sonra, bölgeden kaçmaya çalışan kadını silahla vurdu.

        Cinayet zanlısı, daha sonra aynı silahla olay yerinde intihar etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Salih A'nın, daha önce aynı kurumda çalıştığı Nermin T'yi 2023 yılında bıçakla yaraladığı ve bu suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden 22 Ekim'de izinli çıktığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

