Erzurum'da tartıştığı kadını silahla öldüren kişi intihar etti
Erzurum'da bir kişi tartıştığı kadını silahla öldürdükten sonra intihar etti.
İddiaya göre, Salih A, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde ikamet eden Nermin T. ile tartıştıktan sonra, bölgeden kaçmaya çalışan kadını silahla vurdu.
Cinayet zanlısı, daha sonra aynı silahla olay yerinde intihar etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Salih A'nın, daha önce aynı kurumda çalıştığı Nermin T'yi 2023 yılında bıçakla yaraladığı ve bu suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden 22 Ekim'de izinli çıktığı belirtildi.
