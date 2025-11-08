Erzurum'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Erzurum'un Horasan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik Horasan ilçesinde "Anadolu Mirası" operasyonu düzenlendi.
Ekipler, bu kapsamda ilçe kırsalında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Yapılan incelemede, şüphelilerin yaklaşık 18 metre derinliğinde izinsiz kazı yaptığı belirlendi, olayda kullanılan ekskavatöre el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
