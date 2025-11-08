Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 15:19 Güncelleme: 08.11.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Horasan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik Horasan ilçesinde "Anadolu Mirası" operasyonu düzenlendi.

        Ekipler, bu kapsamda ilçe kırsalında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Yapılan incelemede, şüphelilerin yaklaşık 18 metre derinliğinde izinsiz kazı yaptığı belirlendi, olayda kullanılan ekskavatöre el konuldu.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da sağlık çalışanları 104 haftadır Gazze için desteklerini sürdürüy...
        Erzurum'da sağlık çalışanları 104 haftadır Gazze için desteklerini sürdürüy...
        Dadaşlar ecdadın yolunda yürüyor ERVAK Başkanı Erdal Güzel, "Aziziye destan...
        Dadaşlar ecdadın yolunda yürüyor ERVAK Başkanı Erdal Güzel, "Aziziye destan...
        Palandöken'de silahlı ve bıçaklı kavga; 2 yaralı
        Palandöken'de silahlı ve bıçaklı kavga; 2 yaralı
        Vali Çiftçi, Köprüköy'de incelemelerde bulundu
        Vali Çiftçi, Köprüköy'de incelemelerde bulundu
        Rektör Çakmak: "Kadına yönelik şiddetin hiçbir biçimi kabul edilemez" ETÜ k...
        Rektör Çakmak: "Kadına yönelik şiddetin hiçbir biçimi kabul edilemez" ETÜ k...
        ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nin yeni hizmet binasının temeli atıldı
        ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nin yeni hizmet binasının temeli atıldı