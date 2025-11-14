Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı

        Erzurum ve çevresinde yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 17:22 Güncelleme: 14.11.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum ve çevresinde yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesinde akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın Erzurum genelinde etkili olacağı bekleniyor.

        Cumartesi sabah saatlerinden itibaren özellikle Erzurum’un güney kesimlerinde (Aşkale, Hınıs, Tekman, Palandöken, Çat, Karayazı, Karaçoban ilçeleri) kuvvetli sağanak, 1600 metre üzeri rakıma sahip yüksek kesimlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığındaki düşüş ve kar yağışı nedeniyle sürücülerin trafik güvenliği açısından kış lastiği kullanmaları, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma, don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

        Açıklamada, ayrıca, olumsuzluklara karşı ilgili kurum ve kuruluşların, iletişim kanallarını kesintisiz açık tutması, araç ve iş makinelerini hazırda bulundurup ekiplerin teyakkuzda olması istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da kaçak sigara operasyonu
        Erzurum'da kaçak sigara operasyonu
        Atatürk Üniversitesi bilimsel üretkenlik için üniversitelerle işbirliği yap...
        Atatürk Üniversitesi bilimsel üretkenlik için üniversitelerle işbirliği yap...
        Erzurum ve Erzincan için meteorolojik uyarı
        Erzurum ve Erzincan için meteorolojik uyarı
        Uzundere'nin turizm altyapısını güçlendirecek projede imzalar atıldı
        Uzundere'nin turizm altyapısını güçlendirecek projede imzalar atıldı
        Tekman'da tarım sigortaları bilgilendirme semineri
        Tekman'da tarım sigortaları bilgilendirme semineri