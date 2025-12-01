Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Giriş: 01.12.2025 - 02:00 Güncelleme: 01.12.2025 - 02:00
        Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Merkez Tortum Yolu Caddesi ile 1. Siteler Sokağı'nın kesiştiği kavşakta, henüz plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 araç çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

