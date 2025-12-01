Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Merkez Tortum Yolu Caddesi ile 1. Siteler Sokağı'nın kesiştiği kavşakta, henüz plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
