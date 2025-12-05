Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum'daki Dallıkavak Tüneli'ni inceledi:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ovit Tüneli'nin devamı olan Erzurum'daki Dallıkavak Tüneli'nde yürütülen çalışmalarla ilgili, "İnşallah 2026'nın ilk yarısı içerisinde burayı bitirerek hizmete açmış olacağız ve Erzurum-Rize aksını birazcık daha kolaylaştırmış olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 14:33 Güncelleme: 05.12.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum'daki Dallıkavak Tüneli'ni inceledi:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ovit Tüneli'nin devamı olan Erzurum'daki Dallıkavak Tüneli'nde yürütülen çalışmalarla ilgili, "İnşallah 2026'nın ilk yarısı içerisinde burayı bitirerek hizmete açmış olacağız ve Erzurum-Rize aksını birazcık daha kolaylaştırmış olacağız." dedi.

        Bakan Uraloğlu, Erzurum-Rize arasındaki Ovit Tüneli'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olan, Erzurum ile ilçesi İspir arasındaki Dallıkavak Tüneli'ni ziyaret etti.

        Tünel girişinde yetkililerden brifing alan Uraloğlu, kendi kullandığı araçla tünel içinde incelemede bulundu.

        Uraloğlu, inceleme sonrası gazetecilere, Erzurum ziyaretleri kapsamında Kırık Tüneli'ni ziyaret ettiğini, çalışmalarla ilgili bilgi aldığını söyledi.

        Dönüş güzergahında Dallıkavak Tüneli'ni incelediğini ifade eden Uraloğlu, "Dallıkavak geçişini baypas eden, en kritik kesimi baypas eden Dallıkavak Tüneli'ni heyetimizle birlikte inceledik. 3 bin 105 metre uzunluğunda Dallıkavak geçişini baypas ederken hem trafik güvenliğini sağlamış olacak hem de kar buz mücadelesinde kış şartlarında işimizi kolaylaştırmış olacak." diye konuştu.

        Tünelden geçtiklerini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Aşağı yukarı kazı ve destekleme işleri bitti. Nihai beton kaplaması az bir eksiğimiz kaldı. Kış şartları şu anda müsaade ediyor, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önemli bir problemimizin kalmadığını söyleyebiliriz. Hedefimiz bu senenin sonu açmaktı ancak tünelde bazen öngörmediğimiz gelişmeler olabiliyor. Ummadığımız bir zeminle karşılaştığımız için küçük bir göçük oldu. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı ama bizi birazcık daha ileriye attı. İnşallah 2026'nın ilk yarısı içerisinde burayı bitirerek hizmete açmış olacağız ve Erzurum-Rize aksını birazcık daha kolaylaştırmış olacağız. Zaten yaklaşık 7 bin 100 metrelik Kırık Tüneli'ni de bitirdiğimiz zaman önümüzde çok bir engel kalmamış olacak ve 196 kilometreyle Erzurum'u, en kısa yol olan Ovit geçişiyle, Kırık geçişiyle, Dallıkavak geçişiyle inşallah Karadeniz'e, Rize'ye, Trabzon'a bağlamış olacağız."

        Ziyarette, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar da bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        İddia: Avrupalı liderlere göre ABD, Ukrayna'ya ihanet edebilir
        İddia: Avrupalı liderlere göre ABD, Ukrayna'ya ihanet edebilir
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı

        Benzer Haberler

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum'da konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum'da konuştu:
        Bakan Uraloğlu: "Dağların kalbine mühendislik imzası atan bir eser" "Rize v...
        Bakan Uraloğlu: "Dağların kalbine mühendislik imzası atan bir eser" "Rize v...
        Bakan Uraloğlu: Kırık Tüneli, dağların kalbine mühendislik imzası atan bir...
        Bakan Uraloğlu: Kırık Tüneli, dağların kalbine mühendislik imzası atan bir...
        Savunma ve havacılığın yeni nesil parçaları Erzurum Teknik Üniversitesinde...
        Savunma ve havacılığın yeni nesil parçaları Erzurum Teknik Üniversitesinde...
        Vali Çiftçi; "Narkotik ve trafikle ilgili mücadelemizde vatandaşlarımızdan...
        Vali Çiftçi; "Narkotik ve trafikle ilgili mücadelemizde vatandaşlarımızdan...
        İş insanından memleketine gasilhane ve taziye evi desteği
        İş insanından memleketine gasilhane ve taziye evi desteği