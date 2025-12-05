Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum'daki Dallıkavak Tüneli'ni inceledi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ovit Tüneli'nin devamı olan Erzurum'daki Dallıkavak Tüneli'nde yürütülen çalışmalarla ilgili, "İnşallah 2026'nın ilk yarısı içerisinde burayı bitirerek hizmete açmış olacağız ve Erzurum-Rize aksını birazcık daha kolaylaştırmış olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, Erzurum-Rize arasındaki Ovit Tüneli'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olan, Erzurum ile ilçesi İspir arasındaki Dallıkavak Tüneli'ni ziyaret etti.

Tünel girişinde yetkililerden brifing alan Uraloğlu, kendi kullandığı araçla tünel içinde incelemede bulundu.

Uraloğlu, inceleme sonrası gazetecilere, Erzurum ziyaretleri kapsamında Kırık Tüneli'ni ziyaret ettiğini, çalışmalarla ilgili bilgi aldığını söyledi.

Dönüş güzergahında Dallıkavak Tüneli'ni incelediğini ifade eden Uraloğlu, "Dallıkavak geçişini baypas eden, en kritik kesimi baypas eden Dallıkavak Tüneli'ni heyetimizle birlikte inceledik. 3 bin 105 metre uzunluğunda Dallıkavak geçişini baypas ederken hem trafik güvenliğini sağlamış olacak hem de kar buz mücadelesinde kış şartlarında işimizi kolaylaştırmış olacak." diye konuştu.

Tünelden geçtiklerini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Aşağı yukarı kazı ve destekleme işleri bitti. Nihai beton kaplaması az bir eksiğimiz kaldı. Kış şartları şu anda müsaade ediyor, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önemli bir problemimizin kalmadığını söyleyebiliriz. Hedefimiz bu senenin sonu açmaktı ancak tünelde bazen öngörmediğimiz gelişmeler olabiliyor. Ummadığımız bir zeminle karşılaştığımız için küçük bir göçük oldu. Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı ama bizi birazcık daha ileriye attı. İnşallah 2026'nın ilk yarısı içerisinde burayı bitirerek hizmete açmış olacağız ve Erzurum-Rize aksını birazcık daha kolaylaştırmış olacağız. Zaten yaklaşık 7 bin 100 metrelik Kırık Tüneli'ni de bitirdiğimiz zaman önümüzde çok bir engel kalmamış olacak ve 196 kilometreyle Erzurum'u, en kısa yol olan Ovit geçişiyle, Kırık geçişiyle, Dallıkavak geçişiyle inşallah Karadeniz'e, Rize'ye, Trabzon'a bağlamış olacağız."

Ziyarette, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar da bulundu.