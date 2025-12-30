Erzurum Büyükşehir Belediyesi 11'inci "Halk Pazarı"nı açtı

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 11'inci "Halk Pazarı" düzenlenen törenle açıldı.

Lalapaşa Mahallesi'ndeki Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin altında faaliyete başlayan halk pazarının açılış törenine, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, komisyon üyeleri ile diğer ilgililer katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta, Erzurum'da belediyeciliği sadece asfalt, beton ve bina yapmak olarak görmediklerini söyledi.

Belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan olduğunu anlatan Sekmen, "Alın teri vardır. Emeğin hakkı vardır. Sofraya giren ekmeğin bereketi vardır. İşte bugün açılışını yaptığımız Numune Halk Pazarı da bu anlayışın somut bir tezahürüdür. Bu projemiz, üreticinin emeğini koruyan, tüketicinin cebini düşünen, esnafın yüzünü güldüren, mahalle kültürünü yaşatan bir eserdir. Aynı zamanda düzenli, sağlıklı, güvenli ve erişilebilir bir alışveriş ortamı sunan modern bir şehircilik anlayışının ürünüdür." dedi.