        Erzurum'da aranması bulunan 89 kişi yakalandı

        Erzurum'da aranması bulunan 89 kişi yakalandı

        Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda haklarında aranma kararı bulunan 89 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:07 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:07
        Erzurum'da aranması bulunan 89 kişi yakalandı
        Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda haklarında aranma kararı bulunan 89 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele ederek genel asayiş ve kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, bu kapsamda, geçen ay yaptıkları çalışmalarda, 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suçundan, 62 asayiş suçundan, 17 siber suçlardan, 3 narkotik suçlardan ve 5 kaçakçılık ve organize suçlardan olmak üzere aranması bulunması toplam 89 kişiyi yakaladı.

        Ekipler ayrıca 8 kayıp kişiyi de bularak ailelerine teslim etti.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelelerine azim ve kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

