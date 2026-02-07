Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da hayatını kaybeden öğretmenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu, açılışı yapılacak bir okulda inceleme yaptı.



Bakan Tekin, Palandöken ilçesinde 30 Ocak'ta evinin camını silerken 3. kattan düşerek hayatını kaybeden İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Ülkühan Atmaca'nın ailesini ziyaret etti.



Aileye başsağlığı dileklerini ileten Tekin, Atmaca'nın eşi Mecidiye Anadolu Lisesi Okul Müdürü Savaş Atmaca ve yakınlarıyla bir süre sohbette bulundu.



Bakan Tekin, daha sonra Palandöken'de ikili eğitim veren TOKİ İlkokulundan ayrılarak yeni binada hizmet verecek Yunus Emre İlkokuluna geçti.



Pazartesi günü açılacak 24 derslikli binada inceleme yapan Tekin, burada bir süre öğretmenlerle sohbet gerçekleştirdi.

