        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da hayatını kaybeden öğretmenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu, açılışı yapılacak bir okulda inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 15:51 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:51
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da hayatını kaybeden öğretmenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu, açılışı yapılacak bir okulda inceleme yaptı.

        Bakan Tekin, Palandöken ilçesinde 30 Ocak'ta evinin camını silerken 3. kattan düşerek hayatını kaybeden İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Ülkühan Atmaca'nın ailesini ziyaret etti.

        Aileye başsağlığı dileklerini ileten Tekin, Atmaca'nın eşi Mecidiye Anadolu Lisesi Okul Müdürü Savaş Atmaca ve yakınlarıyla bir süre sohbette bulundu.

        Bakan Tekin, daha sonra Palandöken'de ikili eğitim veren TOKİ İlkokulundan ayrılarak yeni binada hizmet verecek Yunus Emre İlkokuluna geçti.

        Pazartesi günü açılacak 24 derslikli binada inceleme yapan Tekin, burada bir süre öğretmenlerle sohbet gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

