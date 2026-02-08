Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkili oldu.



Gece saatlerinde başlayan kar şehir merkezini beyaza bürüdü.



Termometrelerin gece sıfırın altında 3 derece gösterdiği kentte, park halindeki araç camları buz tuttu, ağaçlar, yollar ve kaldırımlar kar ve buzla kaplandı.



Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmaları başlattı.



- Kars



Kars'ta kar yağışı etkili oldu.



Kentte üç gündür aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiledi.



Kar yağışıyla araçlar, bitkiler ağaçlar karla beyaza büründü. Kars Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.



Kar yağışı, yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Karla kaplanan arazide tilki avlanırken görüntülendi.



- Ardahan



Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.



Kentin yüksek noktalarında etkisini gösteren kar, etrafı beyaza bürüdü.



Kar nedeniyle yer yer oluşan buzlanma ulaşımı aksatıyor.



- Ağrı



Ağrı’da da kar etkili oldu.



Gece başlayan kar, sabaha doğru etkisini artırdı.



Cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.



Ekipler, kar ve buzlanmaların oluşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.







