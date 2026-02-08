Habertürk
Habertürk
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 10:20 Güncelleme: 08.02.2026 - 10:20
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar etkili oldu.

        Gece saatlerinde başlayan kar şehir merkezini beyaza bürüdü.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 3 derece gösterdiği kentte, park halindeki araç camları buz tuttu, ağaçlar, yollar ve kaldırımlar kar ve buzla kaplandı.

        Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmaları başlattı.

        - Kars

        Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

        Kentte üç gündür aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kar yağışıyla araçlar, bitkiler ağaçlar karla beyaza büründü. Kars Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

        Kar yağışı, yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Karla kaplanan arazide tilki avlanırken görüntülendi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

        Kentin yüksek noktalarında etkisini gösteren kar, etrafı beyaza bürüdü.

        Kar nedeniyle yer yer oluşan buzlanma ulaşımı aksatıyor.

        - Ağrı

        Ağrı’da da kar etkili oldu.

        Gece başlayan kar, sabaha doğru etkisini artırdı.

        Cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

        Ekipler, kar ve buzlanmaların oluşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

