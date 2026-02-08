Erzurum'da karla kaplanan mendereslerde kış güzelliği
Erzurum'un Karayazı ilçesinde karla kaplanan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.
İlçenin Salyamaç Mahallesi'nde bulunan mendereslerin çevresi karla kaplandı.
Kıvrım kıvrım akan mendereslerde güzel kış manzaraları oluştu.
Yazın yörenin tarım ve hayvancılığına hayat veren mendereslerin karla kaplı hali dronla görüntülendi.
