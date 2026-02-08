Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da karla kaplanan mendereslerde kış güzelliği

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde karla kaplanan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 09:13 Güncelleme: 08.02.2026 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da karla kaplanan mendereslerde kış güzelliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde karla kaplanan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.

        İlçenin Salyamaç Mahallesi'nde bulunan mendereslerin çevresi karla kaplandı.

        Kıvrım kıvrım akan mendereslerde güzel kış manzaraları oluştu.

        Yazın yörenin tarım ve hayvancılığına hayat veren mendereslerin karla kaplı hali dronla görüntülendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu, ABD'ye gidecek
        Netanyahu, ABD'ye gidecek
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Herkes bu soruyu soruyor
        Herkes bu soruyu soruyor
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
        Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu

        Benzer Haberler

        45 yıllık Oltu taşı ustası Hali Aydın'a vefa
        45 yıllık Oltu taşı ustası Hali Aydın'a vefa
        "Minik Eller Üşümesin" diye yola çıktılar
        "Minik Eller Üşümesin" diye yola çıktılar
        Jandarmadan göçmen operasyonu
        Jandarmadan göçmen operasyonu
        Erzurum'da narkotik operasyona 6 tutuklama
        Erzurum'da narkotik operasyona 6 tutuklama
        Erzurum'da 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Erzurum'da 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı