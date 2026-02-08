Habertürk
        Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Erzurum'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 00:20 Güncelleme: 08.02.2026 - 00:20
        Erzurum'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Erzurum'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.


        A.T'nin kullandığı 34 BFR 093 plakalı otomobil, Yakutiye ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde seyir halindeki A.O. idaresindeki 25 ACM 991 plakalı araca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan A.T. yönetimindeki otomobil, daha sonra M.U.A.A. idaresindeki 06 S 0426 plakalı araca çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü A.T. ve A.O. ile araçlarda bulunan E.Ö. A.D. H.U. A.T. E.T. R.U.T. ve İ.H.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

