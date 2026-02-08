Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışıyla kent merkezi ve tarihi yapılar yeniden beyaza büründü. Kentte gün içinde aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kentin çeşitli noktalarında dışarı çıkarak eğlendi. Beyaza bürünen kentteki Çifte Minareli Medrese, Tepsi Minareli Saat Kulesi, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.