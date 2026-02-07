Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Bakanlar Tekin ve Göktaş, Erzurum'da sanat etkinliğine katıldı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "Kim Var Sanat Etkinliği"ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 18:11 Güncelleme: 07.02.2026 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlar Tekin ve Göktaş, Erzurum'da sanat etkinliğine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "Kim Var Sanat Etkinliği"ne katıldı.

        Üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Koordinatörlüğünü 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci, şair ve piyanist Yücel Arzen Hacıoğulları'nın üstlendiği etkinlikte, öğrencilerden oluşan koro çeşitli şarkılar seslendirdi.

        Göktaş ile Tekin'in de eşlik ettiği şarkıların söylendiği etkinlikte tiyatro gösterisi sahnelendi.


        Göktaş ile Tekin, Arzen'e tablo hediye ederek, protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, burada yaptığı konuşmada, "Birileri, milli birliğimiz ve beraberliğimizden çok rahatsız. Çocuklarımızın okulda aldığı eğitimin bu birlikteliğimizi güçlendirmesinden gerçekten çok rahatsızlar. Bizi eleştiriyorlar, geçmişine bağlı, gelecekten ümitli gençler yetiştirmek istiyoruz. Kim ne derse desin yolumuzdan dönmeyeceğiz, gençlere çok güveniyorum ve hepsini çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş: "Hizmetlerimizi hanelere daha hızlı ve daha etkili ulaştırmak...
        Bakan Göktaş: "Hizmetlerimizi hanelere daha hızlı ve daha etkili ulaştırmak...
        Erzurum'da SUV tipi aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da SUV tipi aracın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Bakan Tekin'den taziye ziyareti
        Bakan Tekin'den taziye ziyareti
        Bakan Göktaş 'Medd-Up' sahne gösterisini izledi
        Bakan Göktaş 'Medd-Up' sahne gösterisini izledi
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da Sosyal Konut Dağıtım Programı'nda kon...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da Sosyal Konut Dağıtım Programı'nda kon...
        Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum'da cemevini ziyaret etti
        Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum'da cemevini ziyaret etti