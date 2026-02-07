Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da Sosyal Konut Dağıtım Programı'nda konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Proje benim çok hoşuma gitti. Sayın Valimizden bir istirhamım var. Bu güzel projede benim de bir miktar katkım olsun diye evlerden bir tanesinin içinin dayanıp döşenmesini, eşyalarını ben üstlenmek istiyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:44 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da Sosyal Konut Dağıtım Programı'nda konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Proje benim çok hoşuma gitti. Sayın Valimizden bir istirhamım var. Bu güzel projede benim de bir miktar katkım olsun diye evlerden bir tanesinin içinin dayanıp döşenmesini, eşyalarını ben üstlenmek istiyorum." dedi.

        Bakan Tekin, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen Sosyal Konut Dağıtım Programı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dün 6 Şubat'ın yıl dönümünde 455 bin bağımsız birimi 2,5 yıl içerisinde yapıp teslim ettiklerini anlattı.

        Bunun üzerine 500 bin sosyal konut projesi başlattıklarını bildiren Tekin, şunları kaydetti:

        "Bir de bu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın uhdesinde yürüyen bu tür sosyal projeler var. Biz değerlerine düşkün, aile ve yuva kavramını önemseyen bir toplumuz. Yuva sahibi olmak bizim için çok değerli ve anlamlı. İnsanların yuva sahibi olmasına emek ve katkı veren herkesi, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp bu projede emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza, Bakanlık çalışanlarına, Erzurum Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Proje benim çok hoşuma gitti. Sayın Valimizden bir istirhamım var. Bu güzel projede benim de bir miktar katkım olsun diye evlerden bir tanesinin içinin dayanıp döşenmesini, eşyalarını ben üstlenmek istiyorum. Allah huzurla ve mutlulukla oturmanızı nasip etsin, dualarınızı bekliyoruz."

        Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Fatma Öncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum'da cemevini ziyaret etti
        Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum'da cemevini ziyaret etti
        Bakan Göktaş, Erzurum'da Sosyal Konut Dağıtım Programı'nda konuştu:
        Bakan Göktaş, Erzurum'da Sosyal Konut Dağıtım Programı'nda konuştu:
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
        Bakan Tekin: Ramazan ayıyla ilgili çok yoğun bir etkinlik başlatacağız (2)
        Bakan Tekin: Ramazan ayıyla ilgili çok yoğun bir etkinlik başlatacağız (2)
        Bakan Tekin, Erzurum'da Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nde konuştu:
        Bakan Tekin, Erzurum'da Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi'nde konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu