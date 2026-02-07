Bakan Göktaş, Erzurum'da Sosyal Konut Dağıtım Programı'nda konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' vizyonunu esas alan güçlü bir sosyal devlet anlayışı temel ilkemizdir. Bu anlayışla hayat bulan sosyal politikalarımız, dünyaya örnek olan bir hizmet ağının kurulmasına vesile oldu." dedi.



Programları kapsamında Erzurum'da bulunan Göktaş, Aziziye ilçesindeki incelemelerinin ardından, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen Sosyal Konut Dağıtım Programı'na katıldı.



Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, kura sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Erzurumlu kardeşlerimizin yaşayacağı yeni yuvalar için kura çekeceğiz. Ekranda beliren her ismin heyecanına burada hep birlikte ortak olacağız. Yeni evleriniz her hanemize huzur, bereket ve mutluluk getirsin." ifadelerini kullandı.



Devletin tüm vatandaşlara şefkat elini uzattığını dile getiren Göktaş, şöyle konuştu:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' vizyonunu esas alan güçlü bir sosyal devlet anlayışı temel ilkemizdir. Bu anlayışla hayat bulan sosyal politikalarımız, dünyaya örnek olan bir hizmet ağının kurulmasına vesile oldu. Toplumun tüm kesimlerinin refahını gözeten bir yaklaşımla Türkiye'nin dört bir yanına sosyal destek modellerimizi yaygınlaştırdık. Bu doğrultuda, kadını, çocuğu, aileyi güçlendiren, yaşlıyı, engelliyi, şehit yakınlarını ve gazileri gözeten çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi hanelere daha hızlı ve daha etkili ulaştırmak için sahadaki gücümüzü her geçen gün artırıyoruz. Erzurum'a son 24 yılda Bakanlık olarak yaptığımız 22,7 milyar liralık yatırım, bu şehrin her mahallesine ulaşan desteklerimizin bir göstergesidir. 31 kuruluşumuz, her vatandaşımıza dokunan, ihtiyaç anında hızlıca devreye giren sahadaki gücümüzün somut karşılığıdır."



Açılışına katıldığı Engelli Aktif Yaşam Merkezinin hizmet zincirinin önemli bir parçası olduğunu anlatan Göktaş, şöyle devam etti:



"Bu merkezle engelli bireylerimizin kendi çevrelerinden kopmadan ailelerinin yanında bakım almasını sağlıyoruz. Ayrıca sosyokültürel faaliyetlerden sportif etkinliklere, terapi ve fizyoterapi hizmetlerinden mesleki uygulamalara kadar kapsamlı bir destek sunuyoruz. Amacımız engelli kardeşlerimizin yeteneklerini geliştiren, sosyal hayata katılımlarını artıran, ailelerimize sunduğumuz imkanları kalıcı hale getirmektir. İnşallah bu merkez, Erzurum'da engelli bireylerimiz için güvenli bir adres, ailelerimiz için güçlü bir dayanak olacaktır. Yakın zamanda da şehrimize bir huzurevi kazandıracağımızın müjdesini hepinize vermek isterim. İnşallah 84 kapasiteli huzurevimizi de şehrimize kazandıracağız. Erzurum'da Valiliğimizin koordinesinde Milli Eğitim Bakanımızın, milletvekillerimizin ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle, vizyonuyla ortaya konulan bu 75 konut, sunduğumuz desteklerin önemli bir parçasıdır."



- "Sizlere ve evlatlarınıza yeni yuvalarınızın bereket getirmesini diliyorum"



Devletin her kurumunun işbirliği içerisinde ortak iradeyle çalışarak vatandaşa hizmet ve konforlu yaşam sunma gayretinde olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:



"Sizlere ve evlatlarınıza yeni yuvalarınızın bereket getirmesini diliyorum. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de Valiliğimiz her daim yanınızda olmayı sürdürecek. Gerçekten bu projeyi çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl benzer bir projeyi Van'da Valiliğimizin koordinesinde gerçekleştirdik ve Bakanlığımızın destekleriyle de 50 konutun teslimatını yaptık. Bu projeler çok değerli, bir yandan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'asrın felaketi'nde 455 binden fazla bağımsız birimin ihtiyaç sahibi her vatandaşımıza ve depremde zarar gören hak sahiplerine 2,5 yıl gibi kısa sürede teslim edildiğini görürken, diğer yandan sosyal konutların yapımı başladı. Aynı zamanda bu tür projelerle de yine sosyal konut alanında bunları ihtiyaç sahibi annelerimize, yetimlerimize sunmaktan gurur duyuyoruz."



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, bazı hak sahiplerinin kuralarını çekerek anahtarlarını teslim etti.



Bakan Göktaş ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "Kim Var" sanat etkinliğindeki müzik dinletisine katıldı.

